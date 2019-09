Polizei Mettmann

POL-ME: Erneute Fahrradcodierung durch die Polizei in Ratingen - Ratingen - 1909067

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

"You better block it!" - Unter diesem Motto bietet die Kreispolizei Mettmann wieder allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Fahrräder codieren zu lassen.

Nächster Termin: Wann? Donnerstag, 19. September 2019, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr Wo? Ratingen, Schützenstraße 1, vor dem Eingang der Dumeklemmerhalle (Achtung: anderer Standort als üblich)

Aufgrund des regen Andrangs der letztmaligen Codier-Aktionen werden Mitarbeiter der Dienststelle Kriminalprävention noch einmal vor Ort die Fahrräder aller Interessenten mit einem auffälligen Diebstahlschutz versehen. Dabei handelt es sich um schwer ablösbare Aufkleber, in Form von Kraftfahrzeugkennzeichen, die in einer Datenbank erfasst, und dadurch ihrem Eigentümer jederzeit zugeordnet werden können.

Die Aktion ist Bestandteil des Sicherheitskonzepts "BLOCK iT" der Polizei und soll den Fahrraddiebstahl im Kreisgebiet reduzieren.

Bitte bringen Sie Folgendes zu dem Termin mit:

- Das zu codierende Fahrrad - Ein Lichtbildausweis - Kaufbeleg des Fahrrads (sofern vorhanden)

Vorab-Anmeldungen sind nicht nötig.

Für weitere Fragen steht das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz, Telefon 02104 / 982-7700, zur Verfügung.

