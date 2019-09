Polizei Mettmann

POL-ME: Ein räuberischer Diebstahl und Zeugen, die leider irrten! - Wülfrath - 1909065

Mettmann (ots)

Am frühen Dienstagabend des 10.09.2019, gegen 17.00 Uhr, beobachtete ein 41-jähriger Ladendetektiv, in der Drogerieabteilung eines Wülfrather Supermarktes an der Straße Zur Fliethe, einen vermeintlichen Kunden beim Ladendiebstahl. Der etwa 18-jährige Mann besprühte sich im Geschäft zunächst mit Parfüm aus Warenproben, bevor er sich einen Flakon in die Kleidung steckte. Danach nahm er auch noch andere Waren aus den Regalen, die ebenfalls in seinen Taschen verschwanden. Als der Ladendieb dann die Geschäftsräume verlassen wollte, ohne die eingesteckten Waren im Kassenbereich zu zahlen, sprach der Ladendetektiv den Straftäter im Ausgangsbereich des Marktes an. Der Dieb versuchte dennoch zu flüchten, setzte sich körperlich zur Wehr und schrie den Detektiv an, ihn loszulassen, als dieser ihn festhielt. Im folgenden Gerangel konnte der 41-Jährige den Straftäter dennoch zunächst überwältigen und zu Boden bringen.

Obwohl der Ladendetektiv vorbeikommende Personen auf seine Funktion und den Ladendiebstahl aufmerksam machte, dabei gleichzeitig um Hilfe bat, schätzten die Passanten die Situation offenbar irrtümlich vollkommen falsch ein. Mit Bemerkungen wie: "Lassen sie doch den armen Jungen in Ruhe!", hielten sie den Ladendetektiv fest und verhalfen damit ungewollt dem Dieb zur Flucht. Dieser flüchtete darauf in ein nahes Waldgebiet und entkam.

Der Ladendieb wird wie folgt beschrieben:

- männlicher Mitteleuropäer

- wahrscheinlich Deutscher

- ca. 18 Jahre alt

- hellhäutig

- kräftige Figur

- kurze blonde Haare

- Brillenträger

- bekleidet mit Adidas-Jacke in hellbeige und heller Jogginghose

- führte eine Umhängetasche mit sich

Eine sofort nach Bekannt werden der Tat veranlasste polizeiliche Fahndung verlief leider ohne schnellen Erfolg. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen zum räuberischen Diebstahl wurden eingeleitet. Bisher liegen der Polizei dabei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des flüchtigen Straftäters vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

