Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer wurde schwer verletzt - Monheim - 1909063

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag des 10.09.2019, gegen 12.20 Uhr, kam es auf der Bleer Straße in Monheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Leverkusen schwere Verletzungen davontrug.

Zur Unfallzeit befuhr eine 22-jährige Frau aus Monheim, mit einem weißen PKW Toyota Auris, die Bleer Straße in südlicher Richtung. Als sie an der Einmündung Alfred-Nobel-Straße nach links in diese abbog, übersah sie den auf dem örtlichen Fahrradschutzstreifen entgegen kommenden und dabei bevorrechtigten Fahrradfahrer auf seinem silbernen Fahrrad der Marke Falter City Series 40+. Es kam zur Kollision, bei welcher der 65-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert wurde und dort mit dem Kopf auf den Asphalt prallte. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Düsseldorf gebracht, wo der schwerverletzte Patient zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb. Die Toyota-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant versorgt. Am Fahrrad und am PKW entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 2.000,- Euro.

