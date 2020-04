Polizei Münster

POL-MS: Pedelec-Fahrerin fährt Fußgänger an - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (7.4., 16:30 Uhr) fuhr eine Pedelec-Fahrerin am Gremmendorfer Weg einen 72-jährigen Fußgänger an und verletzte ihn leicht.

Der Münsteraner ging mit seiner Frau und seinem Hund auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fuß- und Radweg zwischen Gremmendorfer Weg und Altehof spazieren, als die Pedelec-Fahrerin mit hoher Geschwindigkeit auf das Tier zufuhr. Der 72-Jährige beugte sich zu seinem Hund nieder, um ihn festzuhalten. Die Pedelec-Fahrerin stieß mit ihrem Lenker gegen den Arm und die Brust des Münsteraners und fuhr davon. Ein Helfer kümmerte sich um den verletzten 72-Jährigen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach diesem Zeugen, der möglicherweise auch den Unfallhergang beobachtet hat.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

