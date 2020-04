Polizei Münster

POL-MS: Mobiltelefon in der Hand - Polizisten stoppen alkoholisierte Fahrradfahrerin auf der Friedrich-Ebert-Straße

Münster (ots)

Polizisten stoppten am frühen Samstagmorgen (18.4., 01:46 Uhr) eine alkoholisierte Fahrradfahrerin auf der Friedrich-Ebert-Straße. Die 21-jährige Deutsche fiel den Beamten auf, da sie mit ihrem Fahrrad in Schlangenlinien über die Hafenstraße fuhr. Die Streifenwagenbesatzung beobachtete im Anschluss, dass die junge Frau das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße missachtete. Weiterhin sahen die Polizisten, dass die 21-Jährige während der Fahrt ihr Mobiltelefon aus der Handtasche holte und bediente. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft der jungen Münsteranerin. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv und zeigte einen Wert von 1,68 Promille. Die Beamten nahmen die Frau mit zur Polizeiwache. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die 21-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

