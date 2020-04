Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddiebe im Südviertel unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwei Diebe entwendeten am Sonntagabend (19.4., 19.30 Uhr) an der Augustastraße Ecke Südstraße ein Fahrrad.

Die Täter machten sich an dem schwarzen Damen-Trekkingrad, an dem eine rote Satteltasche hing, zu schaffen und rissen das Schloss ab. Ein Anwohner beobachtete das Pärchen und sprach es an. Die Diebe flüchteten mit der Leeze.

Die unbekannte Frau ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlank und hatte lange, braune, ungepflegte Haare. Sie war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen, einem schwarzen Base-Cap und einer schwarzen Jacke bekleidet. Ihr Komplize ist etwa gleich alt, hatte kurze, dunkelblonde Haare, trug schwarze Sportbekleidung und ein weißes Base-Cap.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell