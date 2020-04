Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Exhibitionist onaniert

Raesfeld (ots)

In schamverletzender Weise hat sich am Karsamstag ein Unbekannter in Raesfeld verhalten. Der Mann onanierte, als eine 35-Jährige gegen 10.00 Uhr zusammen mit ihrer Tochter am Mühlenbach am Schloss Raesfeld unterwegs war. Gemeinsam mit einer Zeugin sprach die Frau den Unbekannten an, der sich daraufhin für sein Verhalten entschuldigte. Der Mann war etwa 55 bis 60 Jahre alt, hatte kurzes graues Haar, trug eine Brille und war bekleidet mit einer grünen Sweatjacke und einer dunklen Weste. Er führte einen kleineren Hund mit braun getupftem weißem Fell mit sich. Die Polizei bittet die nicht bekannte Zeugin sowie weitere Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell