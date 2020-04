Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Computer und Akku gestohlen

Bocholt (ots)

Auf die Steuerungstechnik von Elektrofahrrädern hatte es ein Dieb am Dienstag in Bocholt abgesehen. Der erste Fall ereignete sich an der Kreuzstraße: Dort brachte ein Unbekannter mit Gewalt den Computer und den Akku eines abgestellten Elektrofahrrades an sich. Das Geschehen spielte sich zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr ab. Der andere Fall ereignete sich ebenfalls in der Innenstadt. Ein Bocholter hatte sein Pedelec gegen 10.30 Uhr am Crispinusplatz abgestellt - als er circa eine halbe Stunde später zurückkam, war es nicht mehr an Ort und Stelle, fand sich aber nach kurzer Suche in der Nähe. Ein Unbekannter hatte den Steuerungscomputer entwendet.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

