Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Recklinghausen: Fahrgast aus Linienbus gesucht

Recklinghausen (ots)

Eine 14-Jährige aus Datteln stieg am Freitag, um 17:20 Uhr, in Recklinghausen in einen Linienbus nach Datteln. An einer Haltestelle in Datteln setzte sich ein Mann neben die Jugendliche. Kurz bevor die 14-Jährige in Datteln aussteigen wollte, berührte der Mann sie unsittlich. Am Busbahnhof stiegen beide aus. Der Mann folgte der Jugendlichen kurz, entfernte sich dann aber in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: Ende zwanzig bis Anfang dreißig, ca. 1,65 m groß, blondes kurzes Haar, blaue Augen, Dreitagebart, schmächtige Statur, ungepflegte Gesamterscheinung, bekleidet mit weiter, dunkler Jacke.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

