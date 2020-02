Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Brand eines Wohnwagens

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag brannte um kurz nach 01.00 h aus noch ungeklärter Ursache ein Wohnwagen, der auf dem Pendelerparkplatz an der B225 (Dorstener Straße) in Höhe der Autobahn A 52 stand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Wohnwagen brannte komplett aus, die Kripo ermittelt.

