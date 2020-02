Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0085 --Polizei stoppt mutmaßliche Trickdiebe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, Holzdamm Zeit: 04.02.2020, 14:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstagnachmittag mutmaßliche Trickdiebe in der Neustadt. Die 20-jährige Frau und der 21-jähriger Mann sind verdächtig, kurz zuvor eine 75-jährige Frau in Obervieland bestohlen zu haben.

Bei der 75-Jährigen hatten in der Straße "Holzdamm" ein Mann und eine Frau geklingelt und sich zunächst erkundigt, ob in der Nachbarschaft Häuser zum Verkauf stünden. Im Verlauf des Gesprächs bat die Frau darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Die 75-Jährige gestatte ihr dies und ließ sie in die Wohnung. Als das Pärchen gegangen war, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie fehlte. Sie konnte noch erkennen, dass der Mann und die Frau in einen blauen Transporter stiegen und davonfuhren und rief die Polizei. Einsatzkräfte hielten kurz darauf einen Kastenwagen in der Neuenlander Straße an. Auf zwei der drei Insassen passte die sehr gute Täterbeschreibung der 75-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall dauern an.

Aus diesem Anlass weist die Polizei Bremen darauf hin, wachsam zu sein und keine Fremden in Ihre Wohnung zu lassen. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Wir möchten auch erneut Kinder und Enkel älterer Menschen sensibilisieren, ein Auge auf ihre älteren Verwandten oder Nachbarn zu werfen, damit diese nicht Opfer von Trickbetrügern und -dieben werden. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110 an. Prägen sie sich wesentliche Merkmale von Tätern ein, so unterstützen sie die Ermittlungen der Polizei und können helfen Täter schneller zu überführen.

