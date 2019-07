Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrgast raubt Geld und fährt mit Taxi weiter

Recklinghausen (ots)

Ein Fahrgast, der in Essen am Hauptbahnhof in ein Taxi gestiegen ist, hat am Sonntag um 19.00 h den Taxifahrer in Bottrop an der Kraneburgstraße mit einem Messer bedroht. Der Täter forderte den 53-jährigen Fahrer aus Essen auf, ihm Bargeld und das Taxi zu geben. Mit dem Auto fuhr der Unbekannte einige hundert Meter. Dann ließ er den Wagen stehen und flüchtete zu Fuß. Die Beschreibung des Mannes: ca. 1,70 m groß, normale Statur, schwarze, kurze Haare, drei-Tage-Bart, schwarze Jeans, blaues Hemd, sprach gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 11 in Verbindung zu setzen.

