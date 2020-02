Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit Pferd

Recklinghausen (ots)

Am 09.02.2020, gegen 09.20 Uhr, scheute beim Verladen in Marl ein Pferd und lief herrenlos in Richtung Recklinghäuser Straße. In Höhe der Johannesstraße kam es auf der Recklinghäuser Straße zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 56 jährigen Recklinghäusers. Dabei wurde der Pkw Fahrer leicht verletzt. Das Pferd verletzte sich bei der Kollision so schwer, dass es durch einen herbeigerufenen Tierarzt in Anwesenheit des Eigentümers eingeschläfert wurde. Die Feuerwehr Marl verbrachte den Pkw-Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus. Von dort konnte er nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der schwer beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro taxiert.

