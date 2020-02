Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Donnerstagnachmittag hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Angaben dazu ob etwas gestohlen wurde können noch nicht gemacht werden.

Unbekannte verschafften sich am Donnerstagmittag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung an der Bozener Straße. Tür und Türrahmen wurden bei dem Einbruch beschädigt. Die Täter flüchteten mit Bargeld.

Datteln

Mit einer Uhr und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Fallstraße. Der Einbruch fand in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch statt. Wie die Täter ins Haus gelangten ist unbekannt.

Marl

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einem Firmengelände an der Langehegge. Nachdem sie vergeblich versucht hatten in ein Gebäude zu gelangen, flüchteten sie mit einem Bodenverdichter in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Nacht auf Freitag hebelten unbekannte Täter das Fenster zu einem Firmengebäude an der Halterner Straße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit einem Laptop in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell