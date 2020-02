Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht nach Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Am 17.10.2019 gegen 12:00 Uhr sollen zwei unbekannte Frauen gemeinschaftlich eine Geldbörse in einem Bekleidungsgeschäft in der Recklinghäuser Innenstadt entwendet haben. Sie wurden beim unberechtigten Abheben von Bargeld videografiert. Ein Foto einer der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/recklinghausen-diebstahl-computerbetrug

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

