POL-UL: (GP) Geislingen - Alkohol wirkt länger nach

"Spätfolgen" seines Alkoholkonsums erfuhr am Donnerstag in Geislingen ein Autofahrer.

Die Polizei führte morgens in der Stadt Kontrollen durch. In der Neuwiesenstraße hielt eine Streife kurz vor 7 Uhr einen Opel an. Dessen Fahrer erklärte, dass er seit dem Abend zuvor keinen Alkohol mehr getrunken habe. Weil trotzdem der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss steht, führte die Polizei einen Test durch. Der ergab einen so hohen Wert, dass der 68-Jährige jetzt angezeigt werden muss. Das Auto musste er stehen lassen.

Alkohol kann noch Stunden nach der Einnahme im Körper sein, mahnt die Polizei. Er hat damit immer noch Auswirkungen auf die Fähigkeiten des Menschen. Schon aus gesundheitlichen Gründen soll Alkohol höchstens maßvoll genossen werden. Dann muss dem Körper aber auch die Zeit gegeben werden, den Alkohol abzubauen. Das kann Stunden dauern. Aber es lohnt sich, so lange zu warten, bevor man sich ans Steuer setzt. Denn so kann man sich und andere schützen. Damit alle sicher ankommen.

