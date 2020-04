Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrüche in der Bahnhofstraße.

Lippe (ots)

Über Ostern schlugen Einbrecher zweimal in der Bahnhofstraße zu. Zwischen Donnerstag und Dienstag drangen Unbekannte in Büroräume in der Bahnhofstraße ein und stahlen Lebensmittel aus der zugehörigen Küche. Dafür beschädigten die Täter dafür ein Fenster und entkamen unerkannt. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Ebenfalls am Osterwochenende versuchten Unbekannte ein Fenster an einem Rohbau gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten jedoch. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

