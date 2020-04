Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für vorsätzliche Brandstiftung gesucht.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte warfen am Gründonnerstag einen Glasbehälter, gefüllt mit Brandbeschleuniger, in den Eingangsbereich des ehemaligen Kurheims "Fürstenhof" in der Parkstraße. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 10:15 Uhr zu dem Einsatzort gerufen. Am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden. Ein angrenzendes Gebüsch brannte nieder, so dass Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro entstand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. An der Eingangstür wurde der Schriftzug "Keine Asylanten" angebracht. Von einem Tatzusammenhang auszugehen, so dass die Ermittlungen beim Staatsschutz in Bielefeld geführt werden. Ihre Hinweise zu den Straftaten richten Sie bitte an der Rufnummer 0521 5450.

