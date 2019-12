Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Eine Verkehrsunfallflucht und zwei Blutproben bei 21-jährigen

Nienburg (ots)

(BER)Zwei Blutprobenentnahmen, zwei sichergestellte Führerscheine und ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von einer Unfallstelle sind das unrühmliche Ergebnis einer kurzen "Spritztour" von zwei 21-jährigen am Dienstagabend. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer war gegen 20.45 Uhr am Zufahrtstor einer Nienburger Kaserne vom Sicherheitsdienst angehalten worden, weil er, erheblich nach Alkohol riechend, auf das Kasernengelände fahren wollte. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest über 1,7 o/oo fest. Von Zeugen war kurze Zeit zuvor ein Verkehrsunfall beobachtet worden, bei dem der benutzte BMW in eine Leitplanke gefahren war und der Fahrer anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beiden Fahrzeuginsassen über die Fahrereigenschaften, wurde auch dem anderen jungen Mann, ebenfalls deutlich alkoholisiert, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bis zu einer richterlichen Entscheidung dürfen sie keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge führen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell