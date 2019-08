Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsverstöße

Steinfurt (ots)

In Burgsteinfurt am Blocktor sind am Dienstag (20.08.2019), in der Mittagszeit, zwei Autofahrer angehalten worden. Bei den 23 und 54 Jahre alten Fahrern ergaben sich Verdachtsmomente auf einen Drogenkonsum. Die beiden Steinfurter führten jeweils einen Drogentest durch. Beide Tests verliefen positiv. Den Männern wurden Blutproben entnommen. Sie durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell