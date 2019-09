Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Neu Wulmstorf - Toyota entwendet ++ Neu Wulmstorf - Zwei Transporter aufgebrochen ++ Rosengarten - Drei Verletzte bei Vorfahrtsverstoß

Landkreis Harburg (ots)

Neu Wulmstorf - Toyota entwendet

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag einen weißen PKW Toyota RAV 4. Der Wagen war in der Ludwig-Uhland-Straße abgestellt. Am Fahrzeug befanden sich die Kennzeichen WL-XE 825. Der Wert des Autos liegt bei etwa 28.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal unter der Nummer 04105-6200.

Neu Wulmstorf - Zwei Transporter aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag zwei Transporter auf. Bei einem Opel im Meisterweg wurde die Scheibe der hinteren Tür eingeschlagen. Bei einem Peugeot der im Bredenheidener Weg stand, wurde die Hecktür aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurde jeweils Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Rosengarten - Drei Verletzte bei Vorfahrtsverstoß

Ein Fordfahrer beabsichtigte am Donnerstagabend gegen viertel vor neun die Rosengartenstraße in Leversen von der Straße Im Dorfe aus zu Kreuzen. Dabei übersah er eine 47 Jährige mit ihrem Fiat. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der 60 Jährige im Ford sowie die beiden Insassen des Fiat wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell