Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Straßenverkehrsgefährdung /Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall und wird gefasst

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, meldete ein Autofahrer über Notruf einen Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Schnaitheimer Straße - Wilhelmstraße in Heidenheim. Ein anderer Autofahrer hatte dessen Fahrzeug gestreift und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Geschädigte nahm deshalb kurzerhandmit seinem BMW die Verfolgung des flüchtigen Audi A3 auf. Während der Hinterherfahrt lotste der Geschädigte die verständigten Streifen zum Standort des Geflüchteten im Bereich der Mittelrainstraße in Heideheim. Dort konnte der Flüchtige dann durch die Polizisten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da der 43jährige Mann stark nach Alkohol roch, musste er einen Alkohol-Test machen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie das Ergebnis sahen. Es lag weit oberhalb des Zulässigen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde der aus Polen stammende Mann zunehmend aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Deshalb wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle beim Polizeirevier Heidenheim verbringen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Peter Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de+++ (0957416)

