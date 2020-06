Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Ente kaputt

Unglücksrabe meldet sich bei der Polizei in Geislingen

Ulm (ots)

Mit sehr aufrichtigen Jugendlichen hatte es die Polizei in Geislingen am Freitagabend zu tun. Gegen 21 Uhr wurde drei Jugendliche im Alter von 13 - 15 Jahren an der Wache vorstellig. Dort erklärten sie dem diensthabenden Beamten, dass einer von ihnen eben aus Versehen die Plastikente bei einem Einkaufszentrum kaputt gemacht hätte. Da um diese Uhrzeit dort niemand mehr anzutreffen war, wollten sie den Vorfall bei der Polizei melden. Die Jugendlichen wollen für den Schaden aufkommen und bitten die Polizei ihre Namen dem Eigentümer der Ente weiter zu geben. Dem Wunsch kam der Polizeibeamte gerne nach. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0997108)

