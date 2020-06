Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - In Schlangenlinien unterwegs

Am Sonntagmorgen endete für einen 32-Jährigen die Fahrt in Donzdorf

Ulm (ots)

Gegen 00:20 Uhr meldete ein Zeuge einen Pkw der in Richtung Donzdort in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife überprüfte anschließend den 32-Jährigen Autofahrer auf der Haußptstraße in Donzdorf. Bei der Kontrolle roch der Mann deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis deutlich über dem erlaubtem Wert. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben, und sein Führerschein wurde einbehalten. Der 32-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

