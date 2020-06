Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Weidenstetten - Nach Überschlag verletzt

Bei einem Unfall am Samstagmorgen in Weidenstetten erlitt ein 19-Jähriger leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz nach 9 Uhr von Weidenstetten in Richtung Ettlenschieß unterwegs. Auf rutschiger Fahrbahn kam er mit seinem Peugeot von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Auto, an dem ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

