Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Gymnasium in der Neubronnstraße

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.02.2020, gegen 02:45 Uhr, wurde in das Gymnasium in der Neubronnstraße eingeborchen. Die Einbrecher verschafften sich zunächst durch eine zuvor eingeschlagene Scheibe Zugang zum Kiosk der Schule. Anschließend gelangten sie weiter in das Gebäude. Beim Betreten des Sekretariats löste der Alarm aus. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

