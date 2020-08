Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Misthaufens und eines Grünstreifens

Heinsberg-Uetterath (ots)

Am 11. August (Dienstag) kam es gegen 13.45 Uhr zu zwei Bränden in den Feldbereichen Donseler Hof und Blauenstein. Zum einen brannten ein Misthaufen auf einem Feld und zum anderen ein Grünstreifen mit Strauch- und Baumbewuchs. Auch in diesen beiden Fällen wird um Hinweise zur Entstehung der Brände gebeten. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, Telefonnummer 02452 920 0.

