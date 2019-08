Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gesucht wegen Einbruchs und Geldfälschung

Bild-Infos

Download

Kempten/ Biessenhofen (ots)

Am Donnerstagvormittag (22. August) hat die Bundespolizei einen gesuchten Einbrecher in Untersuchungshaft eingeliefert. Auch wegen Geldfälschung wurde der Mann bereits von den Justizbehörden gesucht.

Eine Streife der Kemptener Bundespolizei kontrollierte am Mittwochabend (21. August) einen Reisenden im Zug auf Höhe Biessenhofen. Bei der Überprüfung der Personaldaten des Fahrgastes stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Kempten den 33-Jährigen per Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls suchte. Demnach soll der Beschuldigte im Sommer 2017 einen Einbruchsdiebstahl in einer Schule begangen und mehrere Tausend Euro entwendet haben. Der Gesamtschaden soll sich auf etwa 40.000 Euro belaufen.

Des Weiteren war der gebürtige Friedrichshafener zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts der Geldfälschung ausgeschrieben.

Die Bundespolizisten führten den Gesuchten am Donnerstagvormittag dem Haftrichter vor und lieferten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell