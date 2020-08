Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Mobiltelefonen

Täter konnte festgenommen werden

Erkelenz (ots)

Gleich an zwei Stellen stahl ein 53-jähriger Mann aus Erkelenz mehrere Mobiltelefone. Zunächst entwendete er am 11. August (Dienstag), zwischen 7 Uhr und 11 Uhr, ein Mobiltelefon aus einem Lkw, der an der Straße Zehnthofweg abgestellt war. Anschließend suchte er einen Aufenthaltsraum einer Praxis an der Kölner Straße auf. Dort gelang es ihm drei Taschen zu stehlen, in denen sich weitere Mobiltelefone befanden. Dieser zweite Diebstahl wurde jedoch von einem Zeugen bemerkt und die Polizei informiert. Bei dem Versuch die Telefone in einem Geschäft zu verkaufen, wurde der 53-Jährige schließlich gestellt und festgenommen. Gegen ihn wurden Anzeigen erstattet. Die Handys konnten an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell