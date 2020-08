Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand von zwei Strohmieten

Erkelenz-Mennekrath (ots)

An der Sankt-Martinus-Straße gerieten am Dienstagabend (11. August), gegen 22 Uhr, zwei Strohmieten in Brand. Die Feuerwehr konnte die Strohmieten nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Die Kriminalpolizei Erkelenz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch hier werden Personen gebeten, die ggf. Beobachtungen gemacht haben, die mit der Entstehung der Brände in Verbindung stehen könnten, sich beim Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

