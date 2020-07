Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Kuppenheim - Rollerfahrer missachtet Verkehrsregeln

Gaggenau, Kuppenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 13.20 Uhr machte ein Rollerfahrer den öffentlichen Verkehrsraum zur Rennstrecke. Der 15-Jährige fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Murgtalstraße auf den Rad-/Fußgängerweg ein. Eine Streife des Polizeireviers Gaggenau forderte den Jugendlichen unter anderem mit Blaulicht und Signalhorn zum Anhalten auf, was dieser ignorierte und sein Fahrzeug auf bis zu 90 km/h beschleunigte. Der Jugendliche lenkte sein Zweirad kurz vor der Einmündung Langwiesenweg diagonal über ein Feld. Er überquerte die Leopold-Dony-Straße ohne die Geschwindigkeit zu verringern und fuhr über den Grünstreifen in die August-Scherer-Straße. Trotz erheblichem Radfahreraufkommen raste der junge Mann über die Hauptstraße und die Rotenfelser Straße in Richtung Unimogmuseum. An der Wegespinne "Römisches Haus" verlor der Fahrzeuglenker die Kontrolle über seinen Roller, stürzte auf die linke Fahrzeugseite und verletzte sich leicht. Der Beschuldigte versuchte erneut seine Flucht mit dem Zweirad fortzusetzen, dies konnte von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unterbunden werden. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

