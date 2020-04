Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Farbschmierereien an Sporthalle; Kind bei Unfall verletzt

Reutlingen (ots)

Farbschmierereien an Sporthalle (Zeugenaufruf)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der zwischen Donnerstag, 16.04.2020, 19 Uhr, und Freitag, 17.04.2020, acht Uhr, an der Oskar-Kalbfell-Sporthalle in Reutlingen massive Farbschmierereien hinterlassen hat. An dem erst tags zuvor komplett gesäuberten Gebäude in der Kanzleistraße entstand durch die Sprüherei an Betonwand und Türen ein erheblicher Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Stadt Reutlingen und die privaten Partner der Initiative gegen Sachbeschädigungen haben für die Benennung des Täters oder für Hinweise, welche entscheidend für die Aufklärung der Tat sind, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Die Stadt Reutlingen entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 entgegen. (sm)

Esslingen (ES): Kind nach Unfall in Krankenhaus gebracht

Ein dreijähriger Junge hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag den derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitten. Das Kind lief kurz nach elf Uhr in der Straße Mittlere Beutau unvermittelt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn und prallte gegen den hinteren, linken Radkasten eines vorbeifahrenden Smart, der von einer 82-jährigen Frau stadteinwärts gelenkt wurde. Anschließend kam der Dreijährige zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst in Begleitung seiner Mutter zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

