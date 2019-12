Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrüche in Bäckereien

Borken (ots)

Gleich zweimal ist es in der Nacht zum Dienstag in Borken zu Einbrüchen in Bäckereien gekommen. Unbekannte Täter hatten ein Fenster eines Bäckers an der Weseler Straße aufgehebelt und sich so gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Die Täter erbeuteten Bargeld. Um 04.00 Uhr schob ein Einbrecher mit Gewalt die elektrische Schiebetür eines Bäckers an der Mozartstraße auf und durchsuchte die Räume. Konkrete Angaben zu Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Diese Tat wurde durch ein Sicherheitsunternehmen per Videoaufzeichnung beobachtet. Es dürfte sich dabei um den gleichen Täter handeln. Beschreibung: männlich, schmale Statur, helle Kleidung, Basecap und heller Rucksack.

Hinweise an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

