Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall am Manes-Schlatt-Platz

Bocholt (ots)

Am Sonntagabend stieß ein 75-jähriger Autofahrer aus Bocholt gegen 19.00 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz am Manes-Schlatt-Platz gegen die linke hintere Seite eines geparkten Fahrzeugs. Nach seinen Angaben handelt es sich dabei um einen dunklen Wagen (evtl. Kombi) mit einer silberfarbenen Heckstoßstange. Der 75-Jährige konnte am Sonntagabend keinen Fremdschaden feststellen. Am Montagmorgen meldete er den Sachverhalt sicherheitshalber dann doch der Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Geschädigte/den Geschädigten sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

