Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke empfängt Besucher beim Weihnachtsbaumverkauf

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Herdecke (ots)

Der Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke am vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg. Am Freitag und Samstag besuchten viele Bürger ihre Feuerwehr. Während der Förderverein über 200 Weihnachtsbäume verkaufte und mit fleißigen Helfern für Speis und Trank sorgte, standen die Kameraden bei den Fahrzeugen Rede und Antwort zur Feuerwehr und der Technik.

Hier hatten insbesondere die kleinen Besucher in der Fahrzeughalle schon vor dem Weihnachtsfest ein Funkeln in den Augen, als alle Sitzplätze und beispielsweise der Blaulichtschalter ausprobiert werden durften. Der Nikolaus verteilte zudem ein paar leckere Kleinigkeiten. Auch der ein oder andere "große" Besucher zeigte starkes Interesse, sodass auch die viel beworbene Mitglieder-Werbekampagne der Feuerwehr Herdecke von der Veranstaltung profitierte. "Mit einem solchen Erfolg haben wir nicht gerechnet", berichtete Karl-Heinz Schanzmann, der als Feuerwehrseelsorger auch dem Förderverein vorsteht. "Bereits am Samstag kurz nach der Eröffnung mussten wir Tannenbäume nachliefern lassen, da wir kurz vor dem Ausverkauf standen. Es freut uns sehr, dass so viele Bürger zu uns gekommen sind und uns Zahlreiche auch ein positives Feedback zu unserer Arbeit gegeben haben!"

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke

Pressestelle

Till Michael Tillmanns

Telefon: +49 (0)170 968 22 63

E-Mail: michael.tillmanns (a) feuerwehr-herdecke.de

www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell