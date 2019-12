Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisierter Autofahrer landet im Straßengraben

Borken (ots)

Am späten Sonntagnachmittag landete ein alkoholisierter Autofahrer aus Borken mit seinem Fahrzeug auf dem Kämpenweg im Graben. Er hatte gegen 17.50 Uhr den Kämpenweg in Richtung Marbecker Straße befahren und war von der Straße abgekommen. Zeugen hatten dem 47-Jährigen aus dem Fahrzeug geholfen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Unfallfahrer deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 300 Euro geschätzt.

