Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Dieselkraftstoff ausgelaufen

Ahaus (ots)

Den Tank eines Lkw beschädigt hat sich ein Fahrer am Freitag, gegen 09.50 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Straße "Brinker Esch" in Ahaus-Alstätte. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Schaden durch einen Kanaldeckel, der beim Überfahren hochschnellte und gegen den Tank schlug. Circa 100 Liter Diesel traten dadurch aus und gelangten teilweise ins Erdreich. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um den ausgelaufenen Kraftstoff und sicherten die Restmenge im Tank. Die Untere Wasserbehörde wurde informiert, ein Mitarbeiter erschien vor Ort.

