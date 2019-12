Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Im Nikolauskostüm Geldautomaten geplündert

Raesfeld (ots)

Wie der Polizei heute am späten Vormittag bekannt wurde, ist es am Freitag erneut zu einem Fall von "Jackpotting" gekommen. Betroffen war diesmal ein Geldautomat an der Silvesterstraße in Raesfeld-Erle. Eine Videoauswertung zeigt eine Person in einem Nikolauskostüm, die sich in der Zeit von 21:50 Uhr bis 22.10 Uhr an dem Automaten zu schaffen machte. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

