POL-BOR: Borken - Einbrecher gehen leer aus

Borken (ots)

Die Tür zu einem Materialraum eines Vereinsheimes aufgehebelt haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Borken. Im Inneren des Gebäudes an der Coesfelder Straße scheiterten die Einbrecher daran weitere Türen gewaltsam zu öffnen. Erbeutet haben die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

