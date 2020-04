POL-RT: Kontrollen im Alten Botanischen Garten, Frau bei Unfall eingeklemmt, Stromaggregat gestohlen

Polizeipräsidium Reutlingen

Tübingen (TÜ): Betäubungsmittel im Alten Botanischen Garten aufgefunden

Bei einer gemeinsamen Kontrolle am Dienstagabend im Alten Botanischen Garten haben Beamte einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei und der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Reutlingen mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Corona-Verordnung festgestellt. Ein 31-jähriger Deutscher und ein 20-jähriger Gambier hatten jeweils eine geringe Menge Marihuana bei sich, weshalb entsprechende Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet wurden. Eine Absuche des Geländes durch die Polizeihundeführerstaffel mit Drogensuchhunden führte zur Entdeckung mehrerer Drogendepots mit insgesamt etwa 125 Gramm Marihuana, das teilweise bereits verkaufsfertig verpackt war. Zudem wurden acht Personen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung zur Anzeige gebracht. Sie hatten sich nicht an den geforderten Mindestabstand gehalten.

Bereits am Montagabend hatte ein Rauschgiftsuchhund ein Tütchen mit etwa fünf Gramm Marihuana in einem Gebüsch erschnüffelt, dessen sich ein 19-jähriger Gambier zuvor beim Anblick der Beamten entledigt hatte. Auch dieser Verdächtige wird bei der Staatsanwaltschaft Tübingen zur Anzeige gebracht. Bei der anschließenden Überprüfung des Parks waren weitere 25 Gramm Marihuana in verschiedenen Verstecken aufgespürt worden. Die Ermittlungen zu den Besitzern der an beiden Tagen versteckt aufgefundenen Betäubungsmittel dauern an. (rn)

Filderstadt (ES): Zwischen Fahrzeug und Mauer eingeklemmt

Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist eine 64-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag in der Straße Klingenberg ereignet hat. Gegen 9.20 Uhr wollte die Audi-Lenkerin rückwärts in einer Hofeinfahrt parken. Aus bislang unbekannten Gründen stieg sie bei noch laufendem Motor aus ihrem Fahrzeug aus, wurde dann von dem auf der abschüssigen Fahrbahn zurückrollenden PKW erfasst und zwischen diesem und einer Gartenmauer eingeklemmt. Da sich die 64-Jährige nicht mehr selbst helfen konnte, musste sie von der Feuerwehr Filderstadt befreit und anschließend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sachschaden entstand nicht. (rn)

Nürtingen (ES): Stromaggregat entwendet (Zeugenaufruf)

Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter im Ortsteil Reudern ein Stromaggregat gestohlen. Das grüne Gerät der Marke Pramac, Typ S-8000, war auf einem Grundstück im Gewann Bol durch Metallketten an einem Baum festgebunden. Der Dieb benutzte zum Durchtrennen der Kette vermutlich entsprechendes Werkzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/ 9224-0, entgegen. (rn)

