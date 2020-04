Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonbetrüger in Haft (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.04.2020/14.35 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nürtingen (ES):

Der am Dienstagnachmittag in Nürtingen festgenommene, 38 Jahre alte Türke, der als Mitglied einer Telefonbetrügerbande auf frischer Tat festgenommen werden konnte, befindet sich mittlerweile in Haft.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen Komplizen dauern an. (ms)

