Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Streitigkeiten; Einbruch; In Zelle gezündelt

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Baum stürzt auf fahrendes Auto

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der B 312, zwischen Engstingen und Zwiefalten ereignet hat. Der 64-Jährige war gegen 3.40 Uhr mit seinem Renault Kangoo auf der Bundesstraße in Richtung Zwiefalten unterwegs. Beim Durchfahren eines Waldstücks zwischen Oberstetten und Pfronstetten stürzten plötzlich zwei Bäume, die von einer starken Windböe erfasst worden waren, auf die Fahrbahn. Einer der Bäume erfasste dabei die Front des Renault. Ein Rettungswagen brachte nachfolgend den Fahrer zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Renault war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Beseitigung der umgestürzten Bäume war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Pfullingen (RT): Nach Streitigkeiten Polizeibeamte beleidigt und angegriffen

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung, die am Dienstagabend in der Römerstraße stattgefunden hat. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge waren zwei 18 und 19 Jahre alte Heranwachsende zu Fuß auf der Römerstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als sie dort auf eine mehrköpfige Personengruppe trafen, wobei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein soll. Diese mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei der der 19-Jährige zunächst von einem Gleichaltrigen niedergeschlagen und anschließend von mehreren aus der Gruppe heraus mit Tritten und Schlägen traktiert wurde. Dabei soll auch ein Passant, der schlichtend eingreifen wollte, angegriffen worden sein. Anschließend flüchteten die Angreifer. Der 19-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Im Verlauf einer sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung konnten zwei 19-jährige, mutmaßliche Rädelsführer in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle beleidigten beide die eingesetzten Polizeibeamten aufs Übelste. Nachdem einer von ihnen sogar versuchte, gegenüber einer Polizeibeamtin handgreiflich zu werden, wurden beide vorläufig festgenommen. Sie wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt und sehen nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Metzingen (RT): In Schuppen und Gartenhaus eingebrochen

In der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Dienstag, 15.30 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in einen Schuppen sowie ein Gartenhaus im Gewann Orthalde eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich zunächst Zutritt zu dem Schuppen auf einem Gartengrundstück und öffnete anschließend mit brachialer Gewalt eine Holztür des dazugehörigen Gartenhauses. Aus den beiden Gebäuden nahm der Einbrecher hochwertige Werkzeuge, aber auch einen Flachbildschirm, zwei Notstromaggregate und eine Soundbox mit. Der Wert der Gegenstände muss noch ermittelt werden. Einbrüche in umliegende Gartenhäuser wurden bislang nicht festgestellt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): In der Zelle gezündelt

Wegen Brandlegung und Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 30-Jährigen, der am Dienstagabend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Nürtingen gezündelt hat. Kurz vor 19 Uhr wurden die Beamten durch den Rauchmelder alarmiert. Bei der Suche nach der Ursache entdeckten sie, dass der alkoholisierte 30-Jährige, der sich in der Ausnüchterungszelle befand, dort versucht hatte, mit einem Feuerzeug ein Bekleidungsstück in Brand zu setzen. Der durch das schmorende Kleidungsstück verursachte Qualm hatte den Rauchmelder ausgelöst. Der Schmorbrand konnte mittels eines Feuerlöschers schnell gelöscht werden, sodass die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten anrückte, nicht mehr zum Einsatz kommen musste. Ein nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. Da der 30-Jährige und ein weiterer, in der Nachbarzelle untergebrachter Festgenommener Rauchgas eingeatmet hatten, wurden die beiden Männer vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie der Mann das Feuerzeug in die Zelle bringen konnte, ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (cw)

Esslingen (ES): Ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gelaufen

Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Zollberg erlitten, als es, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße gelaufen ist. Der neun Jahre alte Junge überquerte kurz nach 15 Uhr zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch die Stuifenstraße. Ein von links kommender, 50 Jahre alter Lenker eines Nissan Qashqai konnte trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Neunjährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren

Mit einem Rettungswagen musste ein Motorradfahrer am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Der 20-Jährige war mit seiner Kawasaki kurz nach 16 Uhr auf der B 27 von Tübingen herkommend in Richtung Hechingen unterwegs. Etwa einen halben Kilometer vor Ortsbeginn Ofterdingen musste ein vorausfahrender, 31 Jahre alter Fahrer eines VW Passat aufgrund hohen Verkehrsaufkommens abbremsen. Der Biker bemerkte dies zu spät und prallte trotz einer Vollbremsung gegen das Heck des Kombi. Anschließend stürzte er zu Boden und geriet mit seinen Beinen unter das Motorrad. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in das Krankenhaus. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend verletzt worden. Der achtjährige Junge fuhr um 18 Uhr mit seinem Mountainbike die Kirchstraße in Mähringen hinunter. Ohne abzubremsen fuhr er in die vorfahrtsberechtigte Neckar-Alb-Straße ein. Ein von links kommender, 28 Jahre alter Lenker eines Mercedes Vaneo konnte trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Radler nicht mehr verhindern. Der Achtjährige wurde am Unfallort von einem Notarzt versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er diese am selben Abend wieder verlassen. Der Schaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf über 2.000 Euro belaufen. (ms)

Burladingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der L 385 ereignet hat. Gegen 9.30 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW Polo die Landesstraße von Stetten unter Holstein in Richtung Melchingen. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr VW Polo überschlug sich dabei mehrfach, bevor er auf einem Acker auf dem Dach liegenblieb. Die junge Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Sie wurde dennoch vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am VW Polo entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und von der Unfallstelle abtransportiert werden. (rn)

