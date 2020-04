Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - EC-Karte aus Crafter erbeutet - Promilleunfall bei Oppershofen - Smart zerkratzt - Einbrecher scheitern - BMW ausgeschlachtet -

Butzbach: Crafter aufgebrochen -

In der Nacht von Mittwoch (15.04.2020) auf Donnerstag (16.04.2020) schlugen Diebe an einem in der Merianstraße geparkten VW Crafter zu. Der silberfarbene Kleintransporter stand zwischen 23.00 Uhr und 05.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Der Wagen war offensichtlich nicht verschlossen. Die Täter öffneten die Tür und griffen sich eine EC-Karte. Bis der Besitzer diese sperren konnte, setzten die Täter diese an Geldautomaten in Gießen ein. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Rockenberg-Oppershofen: Mit Alkohol Kontrolle verloren -

Mit einer Blutentnahme endete für einen 28-jährigen Audifahrer ein Unfall kurz vor Oppershofen. Der Rockenberger verlor gegen 23.00 Uhr, von Steinfurth kommend kurz vor dem Ortsschild, die Kontrolle über seinen A6 und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Er blieb unverletzt - allerdings stellten die den Unfall aufnehmenden Kollegen eine Alkoholfahne bei dem 28-Jährigen fest. Sein Audi hat nur noch Schrottwert, den Schaden schätzen die Ordnungshüter auf rund 11.000 Euro. Auf der Butzbacher Wache folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Anschließend durfte der Rockenberger die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Bad Vilbel - Massenheim: Smart zerkratzt -

Einen Lackschaden von rund 1.000 Euro ließen Unbekannte an einem schwarzen Smart zurück. Zu Beginn der vergangenen Woche, zwischen dem 06.04.2020 und dem 08.04.2020 parkte das "Fortwo-Coupe" in der Zeppelinstraße, in Höhe der Hausnummer 10. Die Täter trieben Kratzer in die Motorhaube, die Beifahrertür und den vorderen Kotflügel der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: An Kirchenpforte gehebelt -

In der Frankfurter Straße hatten es Diebe auf Wertsachen aus der katholischen Kirche abgesehen. Sie hebelten an der Eingangstür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Die Reparatur des Schadens wird rund 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 15.04.2020 (Mittwoch), gegen 12.30 Uhr bis zum 16.04.2020 (Donnerstag), gegen 11.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Bad Vilbeler Polizei zu melden.

Bad Nauheim: Hebelversuche an Haustür -

Ein Mehrfamilienhaus in der Ringstraße rückte am Donnerstagmorgen (16.04.2020) in den Fokus von Einbrechern. Im Laufe des Vormittages versuchten die Täter sich gewaltsam Zutritt zum Treppenhaus zu verschaffen. Ihre Hebelversuche an der Haustür scheiterten jedoch. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang in der Ringstraße auffielen, nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg: BMW ausgeschlachtet -

Quasi als Ersatzteillager nutzten Diebe einen auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Frankfurter Straße abgestellten dreier BMW. In der Nacht von Mittwoch (15.04.2020) auf Donnerstag (16.04.2020) montierten sie von der schwarzen Limousine fachgerecht die Motorhaube, beide Frontscheinwerfer, beide vorderen Kotflügel, die vordere Stoßstange, den Kühlergrill sowie die Beifahrertür ab und bauten den Innenspiegel sowie den Lichtschalter aus. Den Wert der Bauteile schätzt der Bestohlene auf mindestens 5.000 Euro. Hinweise zu den dreisten Dieben erbitten die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

