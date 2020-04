Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +Diebe stehlen Motorroller+Geldautomaten aufgebrochen+Wer hat den Radfahrer angefahren?+Missglückter Einbruch+Verdeck eingeschnitten, Radio entwendet+Einbruch in Gaststätte+ usw.

Friedberg (ots)

>Bad Nauheim: Verkehrszeichen umgefahren

In einem derzeit nicht näher einzugrenzenden Zeitraum überfuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Bereich K173 (Rödgener Weg) - B3 in Bad Nauheim eine Verkehrsinsel und beschädigte ein dortiges Vorfahrtsschild. Der Schaden wurde der Polizei am Dienstagabend gegen 22 Uhr gemeldet.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

+++

>Bad Vilbel: Diebe stehlen Motorroller

Zwischen Samstag (11. April), 12 Uhr und Dienstag (14. April), 17 Uhr entwendeten Diebe einen mittels Kettenschloss gesicherten, schwarzen Motorroller (Modell: Explorer Kallio). Das Kleinkraftrad, an welchem die Versicherungskennzeichen "384-UNU" angebracht waren, stand im Tatzeitraum in der Otto-Fricke-Straße.

Hinweise zum Verbleib des Gefährts sowie zur Identität des / der Täter nimmt die Polizei Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600 entgegen.

+++

>Butzbach: Vandalismus auf Schulgelände

Zwischen Sonntag (12. April), 11 Uhr und Dienstag (14. April), 07 Uhr rissen Straftäter auf dem Schulgelände der Schrenzerschule zwei Holzpfosten aus deren Verankerung und entzündeten diese dann auf einer, ebenfalls hölzernen, Sitzbank.

Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Butzbach, Tel. 06033/70430.

+++

>Hirzenhain: Geldautomaten aufgebrochen

In der vergangenen Samstagnacht gelangten Straftäter offenbar gegen 03 Uhr über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten eines Geldinstitutes in der Karl-Birx-Straße. Sie brachen einen dort stehenden Geldausgabeautomaten auf und entwendeten schließlich mehrere Tausend Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Friedberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen. Konnten zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet werden? Hinweise bitte telefonisch unter 06031/6010.

+++

>Büdingen: Porsche zerkratzt

Einen Schaden im vierstelligen Bereich hinterließen Unbekannte zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 18.20 Uhr an einem Am Obertor abgestellten, weißen Porsche. Dessen Besitzer musste bei seiner Rückkehr zum dort parkenden Fahrzeug feststellen, dass Straftäter offenbar mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite zerkratzt hatten.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480 zu melden.

+++

>Friedberg: Schaden verursacht und abgehauen

Mehrere Kratzer an der linken Fahrzeugseite seines braunen VW musste dessen Besitzerin am vergangenen Samstag gegen 11.45 Uhr feststellen. Den PKW hatte sie lediglich 30 Minuten zuvor auf dem Kundenparkplatz des Toom-Baumarktes in der Straßheimer Straße abgestellt. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen den Volkswagen gestoßen und hatte sich dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern, vom Unfallort entfernt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Friedberg nun nach Zeugen. Dieser werden gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

+++

>Bad Vilbel: Wer hat den Radfahrer angefahren?

Am Fußgängerüberweg in Höhe der Frankfurter Straße 208 wollte ein 16-jähriger Vilbeler am Samstag gegen 17.40 Uhr die Straße überqueren. Dabei führte er ein türkisfarbenes Fahrrad mit. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste ein Autofahrer, welcher aus Richtung Heilsberg in Richtung Innenstadt unterwegs war, den Jugendlichen. Dieser verletzte sich leicht; das Rad wurde beschädigt. Anschließend wurden Personalien ausgetauscht, wobei es offenbar zu einem Fehler kam.

Der beteiligte männliche PKW-Fahrer, dessen Identität derzeit nicht feststeht, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/54600; ebenso wie mögliche Zeugen.

+++

>Rosbach: Missglückter Einbruch

An der Kellertür eines Einfamilienhauses im Hessenring scheiterten Einbrecher offenbar zwischen Donnerstag (09. April), 21 Uhr und Freitag (10. April), 10 Uhr. Bei dem Versuch, diese aufzuhebeln, verursachten sie einen Schaden im dreistelligen Bereich.

Die Ermittler fragen: Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen im Hessenring in Nieder-Rosbach aufgefallen? Wer kann andere, sachdienliche Hinweise geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo Friedberg unter Tel. 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

+++

>Friedberg: Verdeck eingeschnitten, Radio entwendet

Ein Autoradio der Marke "Becker" (Wert: etwa 1.500 Euro) entwendeten Diebe aus einem historischen Mercedes. Das braune Cabrio war zwischen Montag, 20.15 Uhr und Dienstag, 09.15 Uhr mit verschlossenem Verdeck auf einem Parkplatz in der Nelkenstraße - Ecke Schloßstraße abgestellt. Die Straftäter schnitten das Stoffdach ein und öffneten dann den Oldtimer, aus welchem sie dann besagtes Elektrogerät ausbauten und mitnahmen.

Hinweise bezüglich der Identität möglicher Täter sowie zum Verbleib genannten Radios erbittet die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

>Butzbach: Einbruch in Gaststätte

Ein I-Pad, ein Notebook sowie Deko-Gegenstände und Bargeld im dreistelligen Eurobereich erbeuteten Einbrecher in den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags (14. April). Gegen 03.15 Uhr hatten diese eine Tür einer in der Weiseler Straße gelegenen Gaststätte aufgehebelt und waren so hineingelangt. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro.

Wem sind verdächtige Personen in Tatortnähe in besagter Nacht aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes machen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit Kriminalpolizei in Friedberg (Tel. 06031/6010) in Verbindung zu setzen.

+++

>Butzbach: Autoscheibe eingeschlagen, EC-Karte genommen

Aus der in einem schwarzen Opel zurückgelassenen Geldbörse stahlen Unbekannte zwischen Montag, 19.30 Uhr und Dienstag, 07 Uhr eine Bankkarte. Zuvor hatten sie eine Scheibe eingeschlagen und waren so ans Portmonee gelangt. Der PKW parkte im Tatzeitraum in der ersten Etage eines Parkhauses in der Griedeler Straße.

Hinweise erbittet die Polizei Butzbach, Tel: 06033/70430.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

