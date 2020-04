Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Beschädigungen und Schmierereien auf Wetterauer Schulhöfen - Unfallflucht in Bad Nauheim - Einbrecher scheitern in Dortelweil -

Friedberg (ots)

--

Bad Vilbel und Nidda: Vandalen auf Schulhöfen / Polizei bittet um Mithilfe -

Trotz schulfreier Zeit durch die Corona-Pandemie scheint es noch viele junge Menschen auf die Schulgelände zu ziehen. Insbesondere im Zusammenhang mit den derzeitigen Kontaktregelungen haben Streifen der Ordnungskräfte die Schulhöfe im Visier, um entsprechende Ansammlungen von Jugendlichen zu unterbinden. In der Regel zeigen sich die jungen Menschen einsichtig und gehen auseinander. Einige wenige scheinen jedoch dort ihre sinnlose Zerstörungswut auszuleben. Nach Beschädigungen und Schmierereien in Schulen im Wetteraukreis bitten die Ermittler der zuständigen Dienststellen um Hinweise zu den Tätern.

Am Mittwochabend (15.04.2020), gegen 21.20 Uhr beobachtete eine Anwohnerin der Regenbogenschule in der Bad Vilbeler Beethovenstraße mehrere Jugendliche auf dem Schulhof. Sie warfen Mülltonnen umher, zündelten an ihnen und hievten letztlich drei dieser Behälter auf einen Basketballkorb. Einer der jungen Männer war zwischen 185 und 190 cm groß, von schlanker Statur, hatte dunkelblonde Haare und war mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Pullover bekleidet. Sein Komplize war mit etwa 175 cm deutlich kleiner, ebenfalls schlank, hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen sowie ein helles Oberteil. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

In Nidda traf es gleich zwei Schulen: Im Zeitraum von Dienstag (14.04.2020), 15.00 Uhr bis Mittwoch (15.04.2020), gegen 06.15 Uhr beschmierten Unbekannte ein Klassenraumfenster der Berufsschule in der Straße "Am Langen Steg". An der Mittelstufenschule in der Straße "Am Heiligen Kreuz" brachten die Täter Farbschmierereien auf die Fassade auf. In diesem Fall grenzt die Schulleitung den Tatzeitraum vom 03.04.2020 (Freitag) bis 14.04.2020 (Dienstag) ein. Hinweise zu den Unbekannten erbitten die Ermittler der Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Bad Nauheim: Weißer Ford beschädigt und abgehauen -

Nach einer Unfallflucht in der Karlstraße bittet die Polizei in Friedberg um Mithilfe. In der Nacht von Dienstag (14.04.2020) auf Mittwoch (15.04.2020), zwischen 22.30 Uhr und 13.30 Uhr, parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 55 ein weißer Ford Fokus Kombi. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Unfallfahrer den Ford und fuhr weiter, ohne sich um den Blechschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel - Dortelweil: Tür hält Einbruch stand -

In der Friedberger Straße hatten des Einbrecher auf Beute aus einer Schneiderei abgesehen. Die Diebe hebelten an der Eingangstür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Sie zogen unerkannt ab und ließen einen Schaden von rund 200 Euro zurück. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Dienstag (14.04.2020) auf Mittwoch (15.04.2020) beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel. (06101) 54600 an die Polizei in Bad Vilbel zu wenden.

