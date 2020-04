Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Bürogebäude; Brände; Graffiti-Sprayer gefasst; Auto aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Kurz nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit ist einem LKW-Lenker am Montagvormittag zum Verhängnis geworden. Der 51-Jährige befuhr gegen 9.30 Uhr die Heppstraße in Fahrtrichtung Betzingen. Auf Höhe der Borsigstraße erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 61-Jährige ihren Skoda angehalten hatte, um nach links abzubiegen und fuhr auf diese auf. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. (rn)

Münsingen-Buttenhausen (RT): In Bürogebäude eingebrochen

In das Verwaltungsgebäude einer sozialen Einrichtung ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort hebelte er weitere Türen auf und durchsuchte die Büros nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, dürfte nichts entwendet worden sein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der L 211 ereignet hat. Ein 43-Jähriger war gegen acht Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Landesstraße von Bad Urach in Richtung Grabenstetten unterwegs. Zu spät erkannte er, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge auf Höhe des Campingplatzes wegen eines freilaufenden Hundes anhalten mussten. Um nicht auf einen als letztes Fahrzeug wartenden Transporter aufzufahren, wich er nach rechts auf die angrenzende Wiese aus. Dabei prallte der Tiguan gegen den massiven Randstein einer Feldwegseinmündung. Der Wagen wurde dabei so schwer beschädigt, dass er nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der 43-Jährige war zum Glück nur leicht verletzt worden und konnte vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Der Hund konnte im weiteren Verlauf eingefangen und seinem Besitzer zugeführt werden. (cw)

Notzingen (ES): Brand auf dem Dach

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Dach eines Wohnhauses in Wellingen ein Feuer entstanden. Kurz vor 0.30 Uhr bemerkte ein Anwohner den Feuerschein auf dem Dach des Hauses in der Roßwälderstraße. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte ein Ausbreiten des Feuers, das erst im Entstehen war, verhindert werden. An dem Gebäude entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden. (sm)

Tübingen (TÜ): Graffiti-Sprayer gefasst

Einen mutmaßlichen Sprayer haben Beamte des Polizeireviers Tübingen in der Nacht zum Dienstag vorläufig festgenommen. Gegen 21.30 Uhr entdeckte ein Passant den 26-Jährigen beim Besprühen einer Unterführung in der Derendinger Allee und verständigte die Polizei. Der Sprayer flüchtete anschließend zu Fuß, konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung aber in der Platanenallee vorläufig festgenommen werden. In einer mitgeführten Tasche fanden die Beamten eine Spraydose und weitere Graffiti-Utensilien. Diese wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. (rn)

Tübingen (TÜ): Brand in Müllcontainer

Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Müllcontainer im Hof eines Seniorenheims in der Straße Beim Herbstenhof in Brand geraten. Kurz vor Mitternacht bemerkten zwei Mitarbeiter des Seniorenheims zunächst Rauchgeruch und dann das Feuer, alarmierten die Feuerwehr und begannen sofort mit ersten Löschmaßnahmen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen. Ein 61-jähriger Mitarbeiter des Heimes, der beim Löschen Rauch eingeatmet hatte, wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Bewohner des Heimes kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat zusammen mit Spurensicherungsexperten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sm)

Hechingen (ZAK): Lkw umgekippt

Ein Lkw ist am Montagvormittag, gegen neun Uhr, auf einem Baustellengelände umgekippt und der Fahrer dabei verletzt worden. Der 63-Jährige fuhr mit einem mit Erdaushub beladenen Kipper eine Rampe auf der Baustelle unterhalb des Schotterparkplatzes in der Firststraße rückwärts hoch. Aus bislang ungeklärter Ursache bekam der Lastwagen während des Abkippens Schlagseite und landete auf der linken Fahrzeugseite. Der Fahrer erlitt hierbei Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Eine geringe Menge ausgelaufenen Dieselkraftstoffs wurde von der Feuerwehr gebunden. Die Bergung des verunglückten Lkw erfolgte mit zwei Bagger der Baufirma. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 10.000 Euro. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Auto aufgebrochen

Auf das Autoradio hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Kantstraße ein geparktes Auto aufgebrochen hat. Zwischen 17.30 Uhr und acht Uhr schlug der Täter beide Seitenscheiben an dem auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkten Skoda ein und ließ das Radio mitgehen. Während der Wert des Autoradios auf lediglich 40 Euro beziffert wird, fiel der angerichtete Sachschaden mit geschätzten 900 Euro beträchtlich aus. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

