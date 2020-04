Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Gartenhütten und Recyclinghof; Brände; Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten

Reutlingen

Gartenhütten aufgebrochen

Am Wochenende ist in Reutlingen in zwei Gartenhäuser eingebrochen worden. Im Gewann Fohwasen drückte ein Unbekannter zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 6.15 Uhr, das Fenster einer Schrebergartenhütte auf und nahm mehrere alkoholische Getränke an sich. Im nahezu selben Zeitraum verschaffte sich ein Krimineller ebenso gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte im Bereich des Achalmer Sträßle und entwendete daraus einen Stromgenerator der Marke Honda. Diese Tat wurde gegen 10.15 Uhr entdeckt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Bad Urach (RT): Flächenbrand am Hanner Felsen (Zeugenaufruf)

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagnachmittag zum Hanner Felsen ausgerückt, nachdem ein Zeuge gegen 15.30 Uhr einen Flächenbrand gemeldet hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine zirka 50 Quadratmeter große Fläche abgebrannt, wobei die Flammen durch den Wind immer wieder angefacht wurden. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauerten bis 17 Uhr an. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand durch zwei unbekannte Personen verursacht worden sein, die im Bereich des Hanner Felsen eine Shisha-Pfeife geraucht haben sollen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Urach unter der Telefonnummer 07125/94687-0 entgegen. (mr)

Pfullingen (RT): Auf PKW aufgefahren

Leicht verletzt hat sich ein 30-jähriger Lenker eines Motorrads der Marke Honda bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Pfullingen. Gegen 14.45 Uhr befuhr der Zweiradfahrer die Stuhlsteige/ L382 in Richtung Sonnenbühl. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 39-Jähriger an der Kreuzung zur Ahlsteige/ Wasserteich seinen Mini Cooper abgebremst hatte, um nach links abzubiegen. Der Biker versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sowohl die Honda als auch der Mini waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.500 Euro. (rn)

Filderstadt (ES): Radlerin lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Grötzinger Straße / K 1223 erlitten. Die Radlerin war gegen 14.45 Uhr auf dem parallel zur Grötzinger Straße verlaufenden Radschutzstreifen von Harthausen ortsauswärts in Richtung Aichtal-Grötzingen unterwegs. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, fuhr sie auf Höhe der Bushaltestelle Hasenheim ohne auf den Verkehr zu achten nach links über den abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn, um diese auf Höhe der Verkehrsinsel zu kreuzen. Dabei übersah sie eine aus Richtung Harthausen heranfahrende Mercedes A-Klasse. Deren 85-jähriger Fahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, schnell genug zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Unfallverursacherin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Denkendorf (ES): Wäschetrockner in Brand geraten

Starke Rauchentwicklung aus dem Waschkeller eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagnachmittag in der Klingenstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 16.25 Uhr alarmierten die Hausbewohner die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei, nachdem sie durch den Alarm des Rauchmelders aufmerksam geworden waren und den Qualm entdeckt hatten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten vor Ort kam, brauchte aber zum Glück nichts mehr löschen. Wie sich herausstellte, war ein Wäschetrockner vermutlich aufgrund einer technischen Ursache in Brand geraten. Durch die Hitze schmolz daraufhin eine über dem Gerät verlaufende Wasserleitung aus Kunststoff. Das dadurch austretende Wasser löschte den Brand. Nachdem der Trockner von den Feuerwehrleuten entfernt und das Gebäude durchlüftet worden war, konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und sieben Sanitätern angerückt war, nicht zum Einsatz kommen musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Beuren (ES): Radfahrer stürzt in unwegsamem Gelände

Während einer Tour zur Burg Hohenneuffen verunglückt ist ein 37-jähriger Radfahrer am Sonntagnachmittag in Beuren. Gegen 13.30 Uhr befuhr der Sportler einen ansteigenden Wanderweg in Richtung der Burg. Aufgrund größerer Steine auf der Strecke hielt er zunächst an, verfing sich nach derzeitigem Kenntnisstand dann aber an einem seiner Pedale und stürzte um. Da er anschließend noch einen kleinen Hügel hinuntergerollt war, musste er von der Bergwacht gerettet und dem Rettungsdienst zugeführt werden. Dieser brachte den Verunglückten vorsorglich in eine Klinik. Von dort wurde der Radfahrer nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder entlassen. (rn)

Großbettlingen (ES): Einbruch in Recyclinghof

Nach einem Einbruch in das Firmengelände eines Recyclinghofes ist am Sonntagabend ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Kurz vor 22 Uhr wurde die Polizei von einem aufmerksamen Spaziergänger darüber informiert, dass sich auf dem Gelände des Recyclinghofes mindestens zwei Personen aufhalten würden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten mehrere Täter das Einfahrtstor der Firma gewaltsam aufgebrochen und sich so Zutritt zum Firmenareal verschafft. Dort öffneten und durchwühlten sie diverse Container und hatten schon Elektroschrott zur Abholung bereitgestellt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte in unmittelbarer Nähe ein 42-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und Erhebung einer Sicherheitsleistung wurde der rumänische Staatsangehörige wieder auf freien Fuß gesetzt. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen des Polizeipostens Roßdorf auch zu möglichen Mittätern dauern an. (sm)

Nürtingen (ES): Rollerfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer am Sonntagabend bei einem Sturz in der Bahnhofstraße erlitten. Der 39-Jährige fuhr kurz nach 19 Uhr mit seiner Piaggio auf Höhe des Parkhauses in Richtung Oberboihinger Straße. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Bordsteinkante und stürzte auf den Asphalt. Bei dem Sturz zog sich der Zweiradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. An dem Roller entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. (sm)

Albstadt (ZAK): Gegen Betonmauer geprallt

Nicht angepasste Geschwindigkeit und möglicherweise auch Alkoholeinfluss dürften den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursachen für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Montagmorgen auf der K 7151 zwischen Lautlingen und Margretshausen ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 1.40 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Kreisstraße in Richtung Margretshausen unterwegs, als er auf einem völlig gerade verlaufenden Streckenabschnitt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den baulich erhöhten Gehweg kam. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen mit hoher Geschwindigkeit gegen eine massive Betonstützmauer, wurde wieder auf die Fahrbahn abgewiesen und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zum Stehen. Der nicht angegurtete Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt worden war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der völlig demolierte Wagen wurde sichergestellt und von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 17.000 Euro beziffert werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit 21 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Balingen (ZAK): Fassade in Brand geraten

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Brand am Sonntagmittag in der Talstraße entstanden ist. Ein Hausbewohner hatte auf dem Balkon gegrillt, wobei Fett vom Gasgrill auf die darunter stehende Gasflasche tropfte und sich entzündete. Nachfolgend geriet auch die Gasflasche in Brand, wobei die Flammen schnell auf das Balkongeländer und die Fassade übergriffen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Allerdings wurde die Fassade in dem Bereich so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass sie auf der Suche nach Glutnestern von den Wehrleuten geöffnet werden musste. Verletzt wurde niemand. (cw)

Roßwangen (ZAK): Pkw übersehen

Unachtsamkeit ist einem Radfahrer am Sonntagnachmittag beim Einfahren vom Radweg in die L442 kurz vor Roßwangen zum Verhängnis geworden. Der 35-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg von Dotternhausen kommend in Richtung Roßwangen. Als er von dem aus seiner Sicht links neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg auf die Landesstraße auffuhr, übersah er den Dacia einer 64-Jährigen, die ebenfalls von Dotternhausen in Richtung Roßwangen unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich der Mountainbiker leichte Verletzungen zuzog. Er musste zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. (sm)

Burladingen (ZAK): Heckenbrand in Ringingen

Am Sonntagmorgen hat ein Heckenbrand in Ringingen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 6.20 Uhr hatte im Kappelweg aus noch unbekannter Ursache eine rund vier Meter hohe und mehrere Meter lange Thuja-Hecke Feuer gefangen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer zwar rasch gelöscht werden, dennoch entstand an den Pflanzen ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. (mr)

