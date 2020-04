Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, tödl. Verkehrsunfall (Sonnenbühl/RT), Streitereien, Einbruch

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr ist es im Reutlinger Industriegebiet "In Laisen" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Der 39-jährige Lenker eines Kleinbusses befuhr die Halskestraße in Fahrtrichtung "Am Heilbrunnen", kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen geparkten Lkw. Hiernach verließ der unverletzte 39-Jährige die Unfallstelle mit seinem Kleinbus in Richtung Sondelfingen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers konnte aufgrund auslaufender Kühlflüssigkeit durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen auf einem nahegelegenen Parkplatz festgestellt werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde der Unfallverursacher ausfindig gemacht und konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 39-Jährige, bei welchem ein Alkoholwert von über zwei Promille festgestellt werden konnte, räumte die Tat ein. Bei ihm wurde hiernach eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf circa 23.000 Euro.

Sonnenbühl (RT): Tödlicher Motorradunfall

Zu einem tragischen Motorradunfall ist es am Samstagabend um 19.15 Uhr in der Schießgasse in Sonnenbühl-Undingen gekommen. Nach einer Motorradausfahrt wollte eine 49-Jährige ihr Ducati-Motorrad auf das Grundstück des Wohngebäudes fahren. Aufgrund unglücklicher Umstände blieb die Fahrerin, die einen Helm trug, mit der Fußraste am geöffneten Flügeltor hängen, geriet ins Schlingern und beschleunigte ihr Motorrad so stark, dass sie gegen eine Hauswand prallte. Schwerstverletzt wurde die 49-Jährige durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie am Abend ihren Verletzungen erlag. In die Unfallermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Sachverständiger eingeschaltet. Der Schaden an dem Motorrad beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Es wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Metzingen (RT): Unter berauschenden Mitteln von der Fahrbahn abgekommen

Unter dem Einfluss berauschender Mittel ist ein 36-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der Grafenberger Straße in Metzingen von der Fahrbahn abgekommen. Der aus dem Rems-Murr-Kreis stammende Motorradfahrer verlor beim Durchfahren eines Kreisverkehrs die Kontrolle über seine Suzuki und verletzte sich leicht. Anschließend wollte er zu Fuß von der Unfallstelle flüchten, konnte jedoch durch einen Zeugen verfolgt und letztendlich von der Polizei angetroffen werden. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. An dem Motorrad entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro.

Hohenstein (RT): Unfall bei Überholvorgang

Schwere Verletzungen hat sich am Samstagnachmittag ein Krad-Lenker in Hohenstein zugezogen. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 33-Jähriger gegen 13.55 Uhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße zwischen den Orten Bernloch und Gomadingen und wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug und war nicht mehr in der Lage, mit seinem Krad rechtzeitig vor dem mittlerweile entgegenkommenden Pkw auf seine Fahrspur zurückzukehren. Um eine Kollision mit dem Entgegenkommenden zu verhindern, wich er nach links in den Straßengaben aus. Hierbei überschlug sich das Krad. Der Lenker wurde bei dem Sturz verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden am Krad beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Münsingen (RT): Einbrüche

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in eine Apotheke in der Münsinger Innenstadt eingebrochen. Durch Aufhebeln der Glasschiebetür gelangten der oder die Täter ins Gebäudeinnere und durchwühlten mehrere Arzneimittelschränke. Über das Diebesgut können nach derzeitigem Stand keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Im Münsinger Industriegebiet wurden in einem Waschpark ebenfalls in der Nacht zum Samstag durch unbekannte Täter mehrere Staubsaugerautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Auch hier beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 500 Euro.

Esslingen/Aichtal/Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer gestürzt

Drei Fahrradfahrer sind am Samstagmittag innerhalb kurzer Zeit in Unfälle verwickelt und verletzt worden. Kurz nach 13.00 Uhr stürzte ein 33-Jähriger mit seinem Mountainbike in Esslingen, als er die abschüssige "Obere Beutau" hinabfuhr und zu stark die Vorderradbremse bediente. In Aichtal wollte gegen 13.50 Uhr eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin die Landesstraße 1185 überqueren und übersah hierbei einen herannahenden Audi. Der 57-jährige Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen, streifte die Frau jedoch noch mit dem Außenspiegel, sodass diese auf die Fahrbahn stürzte. Gegen 14.45 Uhr flog eine 40-jährige Mountainbike-Fahrerin in Leinfelden-Echterdingen auf der Stettener Hauptstraße über ihren Lenker, da sie ebenfalls auf abschüssiger Straße zu stark mit der Vorderradbremse abbremste. Alle Fahrradfahrer trugen keinen Helm und wurden vom Rettungsdienst jeweils in Kliniken eingeliefert.

Plochingen (ES): Streitigkeit

Im Bereich einer Flüchtlingsunterkunft im Filsweg ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Kurz vor 22.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da zwei Männer, die Waffen und Messer mitführten, das Gelände betraten. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an. Vor Ort konnte zunächst ein leicht verletzter 22-jähriger Gambier angetroffen werden. Die 21- und 23-jährigen beteiligten Deutsch-Kasachen konnten kurze Zeit später in der Umgebung vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen wurden zwei Schreckschusswaffen aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die drei Personen mutmaßlich aufgrund eines Rauschgiftgeschäftes in Streit. Die Ermittlungen dauern an.

Nürtingen (ES): Gartenarbeit und ihre Folgen

Zu unbeabsichtigten Folgen durch Arbeiten im Garten ist es am Samstag gegen 09.55 Uhr in der August-Pfänder-Straße in Nürtingen gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 82-jähriger Bewohner in seinem Garten damit beschäftigt, das Unkraut in den Steinfugen des Gehweges abzuflammen. Hierbei geriet jedoch aus Unachtsamkeit eine angrenzende Gartenhütte in Brand. Durch die entstandene Hitze des Feuers wurde auch noch eine Außenbeleuchtung und die angebrachte Markise am Haus beschädigt. Die Feuerwehr Nürtingen, die mit vier Fahrzeugen und 24 Mann zum Brandort anrückte, hatte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte Schlimmeres verhindern. Der 82-jährige Grundstücksbesitzer zog sich bei seinen zuvor gemachten Löschversuchen leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden am Haus und an der Hütte beträgt ca. 3.000 Euro.

Weilheim (ES): Unfall unter Alkoholeinwirkung (Zeugenaufruf)

Ein Unfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen hat sich am Samstagabend in Weilheim ereignet. Der 24-jährige Lenker eines BMW fuhr gegen 21.15 Uhr stark beschleunigend mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz der Limburghalle weg. Infolge Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit prallte er nach wenigen Metern gegen einen links am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, welcher gegen den dahinter abgestellten Anhänger geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrzeuglenker, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Alkoholvortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Kirchheim (Tel. 07021/501-0) sucht Zeugen zu diesem Unfall, insbesondere Personen, die nach dem Unfall mit dem Fahrer gesprochen haben.

Tübingen (TÜ): Auf offener Straße entblößt

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurden die Beamten des Polizeireviers Tübingen am Samstagnachmittag in die Hegelstraße gerufen. Gegen 16.55 Uhr teilten mehrere Anrufer über Notruf eine nackte männliche Person mit, welche dort auf der Straße stehen würde. Vor Ort konnte ein 45-Jähriger angetroffen werden, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er zuvor eine sozialpsychiatrische Einrichtung verließ, in die er durch die Beamten zurückgebracht wurde.

Bisingen (BL): Falsch auf die B 27 aufgefahren und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein bislang unbekannter Rollerfahrer falsch auf die B 27 aufgefahren ist, sucht das Polizeirevier Hechingen unter Tel. 07471/98800. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag um 01:08 Uhr an der Anschlussstelle Bisingen Nord in Richtung Hechingen. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr mit seinem Motorroller falsch auf die B 27 auf und übersah hierbei im Auffahrtsbereich den ordnungsgemäß fahrenden 24-jährigen Opel-Lenker. Ein Frontalzusammenstoß konnte lediglich durch ein Ausweichmanöver seitens des Opel-Fahrers verhindert werden. Dennoch streifte der Roller den Opel und verursachte circa 2.500 Euro Schaden an diesem. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin in Richtung Grosselfingen davon. Zum Flüchtenden ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Roller mit roter Aufschrift der Marke Aprilia SR50 handeln soll.

