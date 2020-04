Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall (Nachtrag)

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagnachmittag ist es auf der Hanner Steige zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 30 -Jähriger mit seinem Kraftrad der Marke Kawasaki die K 6708 von Bad Urach kommend in Richtung Bleichstetten. Hier kam er in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

