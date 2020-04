Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sperrung des Scheibengipfeltunnels; Verkehrsunfälle; Linienbus beschädigt; Exhibitionist aufgetreten; PKW aufgebrochen; Essen auf Herd vergessen

Sperrung des Scheibengipfeltunnels

Zu leichten Verkehrsbehinderungen ist es am Freitagmorgen in Reutlingen gekommen, nachdem im Scheibengipfeltunnel der Motor einer Sattelzugmaschine geplatzt ist. Gegen sechs Uhr durchfuhr der voll beladene 40-Tonner auf der B 312 den Tunnel in Richtung Pfullingen, als der Motor seines Fahrzeugs platzte. Durch die starke Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage des Scheibengipfeltunnels aus. Bis zur Bergung des Sattelzugs und Reinigung der Fahrbahn musste der Tunnel bis 9.30 Uhr mehrfach teilweise voll gesperrt werden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (rn)

Gomadingen (RT): Überholt trotz Gegenverkehr

Glücklicherweise ist es am Donnerstagnachmittag nicht zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen, als eine Pkw-Lenkerin trotz Gegenverkehr überholt hat. Die 35-Jährige befuhr um 16.30 Uhr mit ihrem Seat die L 247 von Marbach herkommend in Richtung L 230. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve überholte sie den Lkw samt Anhänger eines 67 Jahre alten Mannes. Ein entgegenkommender 30-jähriger VW-Fahrer wich möglichst weit nach rechts aus, um nicht mit dem Seat zusammenzustoßen. Hierbei überfuhr er jedoch einen Leitpfosten und beschädigte sein Fahrzeug leicht. Die 35-Jährige zog ebenfalls nach rechts und stieß seitlich gegen den Anhänger des Gespanns. Der Lkw-Lenker konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf über 5.000 Euro. (ms)

Lichtenstein (RT): Linienbus beschädigt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Pfullingen, nachdem eine dreiköpfige Personengruppe in der Nacht auf Freitag eine Glasflasche auf einen vorbeifahrenden Omnibus geworfen hat. Gegen 23.30 Uhr befuhr der 27-jährige Lenker eines Linienbusses die Friedrich-List-Straße im Ortsteil Unterhausen in Richtung Engstingen. Auf Höhe der Einmündung zur Reißenbachstraße wurde der Bus der Linie 7606 aus einer Personengruppe heraus mit einer Glasflasche beworfen. Die Flasche durchschlug zunächst ein Fenster, flog anschließend durch den Innenraum und beschädigte dann noch ein gegenüberliegendes Fenster des Fahrzeugs. Glücklicherweise wurden weder der Fahrer noch seine zwei Fahrgäste verletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro und die Fahrt musste aufgrund der Beschädigungen abgebrochen werden. Die unbekannten Täter flüchteten nach dem Flaschenwurf in Richtung Ortsmitte. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Bei der Personengruppe soll es sich um drei männliche Jugendliche mit dunklen Haaren gehandelt haben. Der Flaschenwerfer soll eine rote Jacke getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon 07121/9918-0 entgegen. (rn)

Erkenbrechtsweiler (ES): Motorroller-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat der Lenker eines Motorrollers am Donnerstagnachmittag erlitten, als ihn ein unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-Lenker beim Abbiegen übersehen hat. Ein 43-Jähriger war um 17.20 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Erkenbrechtsweiler Steige bergauf unterwegs. Etwa 100 Meter vor Ortsbeginn von Erkenbrechtsweiler bog er nach links in den Burgparkplatz ab. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden, 40 Jahre alten Lenker eines Motorrollers. Dieser leitete beim Erkennen des abbiegenden Pkw eine Vollbremsung ein und geriet ins Schleudern. Im Anschluss rutschte er mit seiner Vespa in die Beifahrerseite des Autos. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen werden musste. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst versorgt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem Ford-Lenker fest. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über 0,5 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn rückte die Feuerwehr mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen sowie ein Bauhofmitarbeiter an die Unfallstelle aus. (ms)

Lichtenwald (ES): Radfahrer entblößt sich vor kleinen Mädchen (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei Hegenlohe vor zwei kleinen Mädchen entblößt. Die sieben und acht Jahre alten Kinder spielten gegen 16 Uhr beim Wasserreservoir in Verlängerung der Straße Gassenäcker. Der Unbekannte radelte mit seinem Mountainbike zunächst an den beiden Mädchen vorbei und winkte ihnen zu. Nach ein paar Minuten kam der Mann auf seinem Rad zurück, entblößte sein Glied und onanierte. Im Anschluss fuhr er mit geöffneter Hose einige Zeit um die Kinder herum, bis er letztendlich davonfuhr. Die Kleinen liefen daraufhin nach Hause und erzählten ihren Eltern, was passiert war. Diese verständigten dann die Polizei. Eine Fahndung nach dem Exhibitionisten verlief bislang erfolglos. Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er ist zirka 55 bis 60 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von normaler Statur und er hat graue Haare. Vermutlich trug der Unbekannte eine Brille. Der Mann war bekleidet mit einer kurzen, schwarzen Radlerhose, einem schwarzen T-Shirt, einer grünlichen Jacke sowie einem schwarzen Helm. Er war mit einem schwarzen Mountainbike (vermutlich E-Bike) mit blauer Aufschrift unterwegs. Hinweise werden an den Polizeiposten Plochingen unter Telefon 07153/3070 erbeten. (ms)

Filderstadt (ES): Pkw aufgebrochen

Das Radio samt Navi sowie eine Kiste mit Schutzmasken sind bei einem Pkw-Aufbruch am Donnerstag aus einem Peugeot gestohlen worden. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte gegen 18.10 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an dem Pkw, der in der Adam-Opel-Straße in Sielmingen geparkt war und verständigte daraufhin die Polizei. Der Besitzer stellte neben dem aus der Mittelkonsole ausgebauten Radio und Navi noch das Fehlen der Schutzmasken fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer musste am Donnerstagnachmittag einem Pkw-Lenker ausweichen und ist dabei zu Fall gekommen. Der 37-Jährige war mit seinem Rennrad kurz nach 16 Uhr in der Gartenstraße in Richtung Siebenlindenstraße unterwegs. Aufgrund einer Baustelle auf der Gegenfahrbahn fuhr der Lenker eines entgegenkommenden VW auf die Fahrspur des Radlers. Dieser wollte dem Auto nach rechts auf den Gehweg ausweichen und stürzte hierbei zu Boden. Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste der 37-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu Vorfall mit Busfahrer und Radler gesucht

Der Polizeiposten Tübingen-Südstadt sucht unter Telefon 07071/9162-0 nach Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einem Radler am Donnerstagnachmittag. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Fahrrad um 16.15 Uhr die Verbindungsstraße von Kilchberg herkommend in Richtung Weilheim. Hierbei soll er von einem Linienbus mit geringem Abstand überholt und im Anschluss geschnitten worden sein. Im Anschluss fuhr der Radler dem Bus hinterher. In der Ortsdurchfahrt von Weilheim soll der Radfahrer erneut von dem 53 Jahre alten Busfahrer geschnitten worden sein. Nachdem beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen, entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern mit Beleidigungen und Anspucken. Gegen beide Beteiligte wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wer die Fahrweise des Busfahrers oder die anschließende Auseinandersetzung in der Paul-Schneider-Straße in Weilheim beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (ms)

Rottenburg am Neckar (TÜ): Essen auf Herd vergessen

Ein auf dem Herd vergessener Topf ist die Ursache für einen größeren Rettungseinsatz vergangene Nacht im Bayardweg gewesen. Gegen 23.15 Uhr alarmierten Nachbarn die Einsatzkräfte, nachdem sie den Alarm eines Rauchmelders aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gehört hatten. Die Feuerwehr Rottenburg, die mit sechs Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten vor Ort kam, musste die Türe der entsprechenden Wohnung zwangsweise öffnen. Ein auf dem angeschalteten Herd stehender Topf hatte zu einer leichten Rauchentwicklung geführt. Der 26-jährige Bewohner, der geschlafen hatte, war unverletzt geblieben und konnte nach ärztlicher Untersuchung wieder in seine Wohnung zurückkehren. Ein Sachschaden war durch die Rauchentwicklung nicht entstanden. (rn)

